Телефонные мошенники похитили у россиян по СМС 20 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге группа мошенников с помощью СМС-рассылки похитила у россиян более 20 миллионов рублей. Об этом в среду, 27 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что преступники рассылали россиянам сообщения, в которых говорилось, что карта пользователя заблокирована, а для получения дополнительной информации необходимо позвонить по указанному в СМС номеру. Жертвы перезванивали и сообщали мошенникам, которые представлялись работниками службы безопасности, свои банковские реквизиты. С помощью этих данных преступники похищали со счетов деньги. От действий мошенников пострадали около 200 человек.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемые задержаны. Двое заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве появились так называемые профессиональные соседи — они подселяются в квартиры, а затем обманом и угрозами лишают собственников жилья. В качестве жертв мошенники чаще всего выбирают одиноких женщин или многодетных матерей-одиночек.

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