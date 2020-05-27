Названа главная причина набора веса во время самоизоляции

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал главная причина набора веса в период режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, главной причиной является стресс. Он отметил, что нахождение в замкнутом пространстве с людьми можно сравнить с тюрьмой. «Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — пояснил Ковальков.

Специалист подчеркнул, что в день человек может набрать около 150 граммов жировой ткани в обычном режиме. Однако для тех, кто испытывает стресс, этот показатель может достигать 250–300 граммов.

Диетолог порекомендовал исключить из рациона сахар, картофель, белый шлифованный рис, соки, белый хлеб и мед.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Залина Гусова заявила, что самыми страшными последствиями самоизоляции являются стресс и паника. Именно они вызывают постоянное чувство голода и приводят к перееданию. Для поддержания фигуры и здоровья в норме Гусова рекомендует часто и дробно принимать пищу. Это позволяет избежать чувства голода, из-за которого организм и откладывает дополнительные запасы.

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