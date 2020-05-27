Япония приготовила триллионы долларов на спасение страны

Япония собирается выделить дополнительные 1,1 триллиона долларов в рамках нового пакета мер стимулирования экономики, пострадавшей из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, указывает агентство, общие расходы третьей экономики мира могут составить 2,18 триллиона долларов, что составляет около 40 процентов ВВП страны. Это станет одним из самых крупных пакетов помощи в мире. Для сравнения, в США на борьбу с последствиями COVID-19 выделено 2,3 триллиона долларов.

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В Японии уже начали оказывать прямую помощь гражданам. Каждому положено пособие в 1000 000 иен (примерно 930 долларов).

По оценкам аналитиков рейтингового агентства Fitch, по итогам текущего года мировая экономика сократится на 4,6 процента. Наиболее негативные прогнозы эксперты дали Бразилии, Индии и России.

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