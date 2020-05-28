Социолог сравнил эпидемию коронавируса в России с жизнью после распада СССР

Влияние эпидемии коронавируса на российское общество можно сравнить с событиями начала 1992 года в стране. Об этом в интервью «Известиям» сказал президент Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон.

По его словам, распад СССР изменил реальность тотально, радикально и безвозвратно. Произошла отмена правил, которые формировали образ жизни людей, и все жители России буквально превратились в подростков, начали искать свой путь адаптации к новой действительности. «Никто никогда не жил в условиях отсутствия запретов. Тогда пути назад не было», — пояснил социолог.

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Он предположил, что некоторые изменения в жизни населения из-за эпидемии останутся. Например, «гигиеническая настороженность», которая вызывает недоверие к близким, соседям, которые могут оказаться носителями вируса. Произойдет переоценка здравоохранения и в целом отношения к здоровью человека, которое будет носить экзистенциальный характер и станет вопросом выживания. «Люди будут видеть в здоровье не столько признак цивилизованного образа жизни, сколько ценность высшего порядка», — пояснил Ослон.

Президент ФОМ добавил, что в какой-то момент граждане привыкнут к этой «новой нормальности», и им будет казаться, что так было всегда.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привыкать к новой жизни по соседству с коронавирусом, который не собирается уходить.

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