В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была выявлена двусторонняя пневмония и получены положительные тесты на наличие вируса. Таким образом, число умерших с коронавирусом в Москве достигло ‭‬‭2330‬ человек.

В штабе также напомнили, что все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 июня.

По последним данным, в столице зафиксировано более 173 тысяч случаев заболевания COVID-19. Из них вылечились более 71,2 тысяч человек. Всего в России выявлено более 379 тысяч заболевших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!