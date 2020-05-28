«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для москвичей

Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах». Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Чтобы узнать график разрешенных прогулок, достаточно указать адрес дома или кликнуть на объект на карте. В этом случае показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей конкретного дома.

Аналогичный сервис ранее был запущен на портале мэрии Москвы.

Прогулочный режим будет введен по предложению мэра Москвы Сергея Собянина. Гражданам можно будет гулять, соблюдая некоторые правила, например, носить маску и держать дистанцию с другими прохожими. В случае если в каком-либо парке будет скопление людей, администрация имеет право закрыть его для посещения.

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