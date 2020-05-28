Следствие арестовало имущество российского бизнесмена на 100 миллиардов рублей

Следствие арестовало имущество совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова на 100 миллиардов рублей по уголовному делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, стоимость арестованных активов почти в 10 раз больше ущерба, который вменяется бизнесменам. По оценке Следственного департамента МВД, убытки от преступлений, совершенных братьями Магомедовыми, составили 11 миллиардов рублей. Адвокаты обвиняемых считают, что арест имущества по факту является залогом, но защита не смогла оспорить обеспечительные меры в судах.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, Магомедовы приступили в ознакомлению с его материалами, но процедура была прервана после госпитализации Зиявудина Магомедова в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Заболевание проходит у него в легкой форме.

Братьев Магомедовых арестовали 31 марта 2018 года и обвинили в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Семь уголовных дел были объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд отказал в этом.

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