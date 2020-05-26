Опальный олигарх попал в больницу «Матросской Тишины» с подозрением на COVID-19

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, госпитализирован в больницу тюрьмы «Матросская тишина» с признаками коронавируса. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Информацию о госпитализации своего подзащитного в стационар «Матросской тишины» адвокат получил из СИЗО. Теперь он пытается добиться перевода Магомедова в профильное лечебное учреждение.

Зиявудина Магомедова и его брата арестовали 31 марта 2018 года по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд отказал в этом.

25 марта сообщалось, что Зиявудина Магомедова и еще двоих заключенных СИЗО «Лефортово» изолировали с подозрением на заражение коронавирусом.

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