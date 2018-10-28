Арестованный российский миллиардер пожаловался на однообразную музыку в СИЗО

Арестованный совладелец группы «Сумма», российский миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки, которая играет в СИЗО во время прогулок. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — рассказал Мельников, добавив, что других жалоб на условия содержания у бизнесмена нет.

По словам секретаря ОНК, с момента ареста Магомедова по различным причинам переводили из камеры в камеру семь раз. «Сейчас он содержится в новой отремонтированной камере, поддерживает в ней идеальный порядок и радуется, что теперь у него нормально показывает телевизор», — отметил он.

Мельников добавил, что миллиардер продолжает следить за выступлениями российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, который входит в основанный им клуб EaglesMMA.

Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали 31 марта по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд отказал в этом.

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