Суд рассказал об арестованном имуществе братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы вынес 27 постановлений об аресте имущества совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Об этом в субботу, 9 июня, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Решения были приняты еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Под обеспечительными мерами оказались четыре автомобиля, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства на банковских счетах. Сумму арестованных средств и названия компаний в суде не назвали.

14 постановлений из 27 обжалованы адвокатами бизнесменов.

11 мая сообщалось о предъявлении обвинений братьям в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. По версии следствия, Зиявудин Магомедов возглавлял преступное сообщество и отвечал в нем «за экономику», Магомед Магомедов обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Артур Максидов, экс-глава компании «Интэкс», определен как ближайший соратник братьев Магомедовых. Им вменяют шесть эпизодов мошенничества и одну растрату с общим ущербом в 2,5 миллиарда рублей.

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Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России. В частности, как считает обвинение, через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в группу «Сумма», подозреваемые организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственного контракта на строительство стадиона к чемпионату в Калининграде. За счет поставок менее качественного и более дешевого песка они якобы смогли выручить около 500 миллионов рублей. Также братья подозреваются в мошенничестве с обустройством острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена «Зенит-Арена» за 650 миллионов рублей.

Братья Магомедовы и Максидов свою вину не признали.

Их арестовали 31 марта.

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