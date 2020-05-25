В «Лефортово» выявлены арестанты с коронавирусом

В следственном изоляторе «Лефортово» среди заключенных выявлены три случая подозрения на заражение коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Имена арестантов не называются, но в ведомстве уточнили, что у них взяты пробы на анализ. Заболевание пока протекает в легкой форме, состояние у всех удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Контактировавшие с заболевшими люди изолированы, у них также будут взяты пробы на опасную инфекцию. Все помещения в СИЗО продезинфицированы.

Заразить обвиняемого мог его адвокат – во время судебного заседания, куда вывозили арестованного, сообщил агентству информированный источник.

В «Лефортово» изолировали трех предпринимателей с подозрением на коронавирус: Зиявудина Магомедова, Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова, сообщала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. По ее словам, у них взяли пробы 18 мая, у одного из них первый тест показал положительный результат, ждут второго.

Совладелец группы компаний «Балтстрой», миллиардер Дмитрий Михальченко вместе с Каминовым обвиняются в хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огареве.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате.

Симптомы коронавирусной инфекции появились также у бывшего полицейского Максима Уметбаева, проходящего по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!