Российская колония начала тестировать заключенных на коронавирус

В городе Соликамск (Пермский край) в исправительной колонии №9 открылась лаборатория, где будут тестировать заключенных и сотрудников уголовно-исправительной системы, а также гражданских лиц на наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

За одну рабочую смену планируется проводить до 40 исследований, анализ делается за один день. В случае выявления положительного результата на короновирусную инфекцию его будут перепроверять в краевом центре гигиены и эпидемиологии.

На базе больницы, расположенной в колонии, развернут стационар на 37 мест для изоляции и лечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных Пермского края в случае возникновения очага инфекции. Там имеется шесть аппаратов искусственной вентиляции легких с достаточным запасом кислорода, также создан не снижаемый запас медикаментов для симптоматического лечения пациентов.

Для медицинских работников стационара предусмотрены средства индивидуальной защиты. Они будут работать вахтовым методом по 14 дней, по окончании этого периода отработавшая в очаге инфекции смена будет изолирована в комфортных условиях в больнице Соликамска до получения результатов анализов на короновирусную инфекцию. Для них предусмотрены дополнительные выплаты.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных Пермского края не выявлено ни одного случая заражения.

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