Сотрудница российского СИЗО заразилась коронавирусом от проверяющих и умерла

В республике Марий Эл скончалась 37-летняя сотрудница СИЗО, у которой был положительный тест на коронавирус. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, женщина умерла 9 апреля. «Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, осложненная букетом хронических заболеваний», — сказал собеседник издания, отметив, что сотрудница ФСИН пока единственная жертва коронавируса в республике.
Погибшая работала инспектором в СИЗО и до заболевания встречалась с проверяющими из Москвы, от которых могла заразиться опасной инфекцией, уточняет Telegram-канал Mash. После этой встречи у нее ухудшилось самочувствие. Тем не менее женщина успела пообщаться с 27 людьми, в итоге коронавирус попал в СИЗО. Сначала заболело пять человек, 10 апреля — уже 14.
В СИЗО работают 1,6 тысячи сотрудников, для них заказаны маски и халаты. Они находятся на карантине в спецучреждении вместе с заключенными.
31 марта сообщалось, что все сотрудники московских следственных изоляторов перешли на казарменный режим, они будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Прием новых арестантов из-за коронавируса закрыт, кроме изолятора № 7, который находится в Капотне.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения