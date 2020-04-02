В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус

Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров рассказал изданию, что обвиняемые жалуются на высокую температуру и кашель, при этом тестирования на коронавирусную инфекцию им не проводят. Правозащитник уточнил, что не знает поставленных врачами диагнозах, однако «случаев очень много».

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Федяров отметил, что прокурор, адвокаты, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не могут попасть к заключенным из-за мер, принятых в связи с коронавирусом.

Двое находящихся в СИЗО обвиняемых подтвердили информацию о вспышке болезни. По словам одного из них, у него уже больше недели держится высокая температура и кашель. «У нас в каждой камере уже по пять-шесть таких заключенных», — сказал он, добавив, что врач выписал антибиотик, который в тюремной больнице уже закончился.

30 марта в СИЗО Москвы ввели запрет на посещение адвокатами арестантов из-за коронавируса. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, СИЗО перешли на казарменный режим, сотрудники изолятора будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Он отметил, что, помимо запрета на посещение адвокатов, запрещаются также свидания с арестантами.

Позднее стало известно, что все московские СИЗО закрыли для новых арестантов из-за коронавируса, кроме изолятора № 7, который находится в Капотне. Такое решение действует вплоть до особого распоряжения.

По данным на 1 апреля, в целом по России насчитывается 2777 зараженных коронавирусом. 24 человека скончались, 190 поправились.

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