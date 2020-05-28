Опровергнут популярный миф о массовом вымирании

Ученые Университета Род-Айленда в США опровергли популярный миф, согласно которому причиной массового вымирания 215 миллионов лет назад в триасовом периоде стал астероид или изменение климата. Исчезновение большого разнообразия видов на самом деле было медленным и постепенным процессом, не связанным с каким-либо катастрофическим событием. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Палеонтологи проанализировали отложения, возраст которых достигает 205-227 миллионов лет, в Национальном парке Петрифайд-Форест в штате Аризона (США). Они проверили ряд гипотез, объясняющих исчезновение древних позвоночных в позднем триасе, в том числе падение астероида в Квебеке (Маникуаганское воздействие) и глобальное потепление. Для этого они определили возраст ископаемых останков различных наземных животных, в том числе фитозавров, броненосных ящеров этозавров, крупных амфибий и ранних динозавров, и оценили вероятное время вымирания.

Известно, что падение астероида произошло 215,5 миллиона лет назад, а изменение климата — 3-5 миллионов лет спустя. Однако ученые не нашли доказательств того, что вымирание различных видов произошло синхронно, что следовало бы ожидать при катаклизме. Вместо этого исчезновение биоразнообразия растянулось на длительный период, между 222 и 212 миллионами лет назад.

Броненосные архозавры Typothorax и Paratypothorax вымерли примерно за 6 миллионов лет до удара и за 10 миллионов лет до изменения климата, тогда как виды Acaenasuchus, Trilophosaurus и Calyptosuchus вымерли за 2-3 миллиона лет до удара. Виды Desmatosuchus и Smilosuchus, с другой стороны, вымерли через 2-3 миллиона лет после воздействия, на самых ранних стадиях изменения климата.

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