Раскрыто имя политика-любимчика Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II «без памяти влюбилась» в Барака Обаму после визита тогдашнего президента США в ее страну. Об этом пишет Insider.

Бывший работник королевского дворца рассказал в книге «Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл» придворного автора Тома Куинна (Tom Quinn) о том, что королева «без памяти влюбилась» в бывшего президента США после его визита в Соединенное Королевство в 2009 году. «У королевы появилась слабость к американцам после встречи с Бараком Обамой, в которого она без памяти влюбилась — настолько, что она часто спрашивала своих придворных, смогут ли они организовать его приезд в Великобританию теперь, когда он больше не президент», — сказал он.

Королева обычно принимает мировых лидеров и президентов с официальным визитом в стране, однако для английского монарха было бы необычным шагом принять у себя бывшего американского президента, который больше не занимает должность.

Впервые Елизавета II встретилась с Бараком Обамой и тогдашней первой леди США Мишель Обамой во время их визита в Букингемский дворец в 2009 году. Пара вернулась еще раз в 2011 году и тогда была представлена герцогу и герцогине Кембриджским. Последний раз Барак и Мишель Обама встретились с английским монархом в 2016 году.

За прошедшие годы королеве Великобритании также удалось установить теплые отношения с Мишель Обамой. Во время первого визита пары в 2009 году женщин сфотографировали, когда они стояли приобняв друг друга. Кадр вызвал негодование прессы, которая утверждала, что тогдашняя первая леди США нарушила протокол. Однако спустя годы портниха Елизаветы II Анжела Келли (Angela Kelly) рассказала в своей книге, что тогда все, казалось, позабыли о протоколе, разделив этот спонтанный порыв обоюдного тепла. «На самом деле для королевы было естественным инстинктом проявить привязанность и уважение к другой великой женщине», — написала она.

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