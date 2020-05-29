Медсестра показала страшные ожоги на лицах применявших дешевую косметику женщин

Американская медсестра показала последствия, с которыми столкнулись ее пациентки после химического пилинга, проведенного дома во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал The Sun.

По словам Зои Газолы (Zoe Gazola), с самого начала режима всеобщей изоляции ей начали поступать сообщения от женщин, получивших ожоги третьей степени. Выяснилось, что пострадавшие наносили на кожу некачественную косметику для химического пилинга, которую покупали в интернет-магазине Amazon или у частных продавцов в соцсетях.

Фото опубликовано @injectorzoe

Медик объяснила, что химический пилинг — это «контролируемый химический ожог», поэтому данная процедура должна проводиться исключительно специалистом. «Многие пытаются сделать все, чтобы быть красивыми, и при этом они хотят сэкономить. Однако необходимо помнить, что устранение полученного вреда всегда обходится в разы дороже», — подчеркнула медсестра.

Газола начала публиковать фото женщин с ожогами на своей странице в Instagram, чтобы предостеречь подписчиков от приобретения дешевых средств.

В феврале сообщалось, что после нанесения дешевой маски кожа британки Кэндис Патерсон покраснела и начала слезать с ее лица. Женщина нанесла кокосовую маску стоимостью 86 рублей и через некоторое время почувствовала жжение и покалывание. Она смысла средство, но вскоре ее кожа начала слезать так, «будто это был солнечный ожог».

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