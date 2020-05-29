Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил слова первого президента Украины Леонид Кравчука о единственном способе остановить «агрессивные дела» России. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

По его словам, идея украинского политика создать международную коалицию для противостояния российской стороне является «несбыточной». Сенатор отметил, что в этом Украину поддержат только Польша и страны Прибалтики.

«Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли», — написал Пушков.

Ранее Кравчук заявил, что единственный способ остановить «агрессивные дела» России в мире — жесткие и единые действия международной коалиции. По его словам, Россия сейчас участвует «в шести военных горячих точках мира», оправдывая свои действия благородными целями, при этом не обращая внимания на международное право.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отрицает все обвинения.

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