Россия «клонировала» украинские двигатели

Россия преувеличивает собственные достижения в создании двигательных установок для фрегатов проекта 22350, клонируя и присваивая себе украинские разработки, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство обратило внимание на то, что информация, представленная в мае российским государственным телеканалом «Звезда», согласно которой корабль «Адмирала Головко» проекта 22350 получил «полностью российскую силовую установку», разработанную отечественными специалистами, далека от реальности.

По данным Defense Express, спущенный в мае на воду фрегат мог вообще не получить двигатель либо был оснащен установкой, разработанной с использованием технической документации, полученной Россией от Украины. «Силовая установка, создаваемая в РФ для этого проекта, фактически является копией того, что производилось на Украине, а не чем-то передовым, созданным в России», — отмечает агентство.

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

Главная энергетическая установка корабля проекта 22350 включает, в частности, четыре компонента — дизельный турбокомпрессорный двигатель 10Д49 (производства российского «Коломенского завода»), газотурбинный двигатель (ГТД) М90ФР (украинская компания «Зоря — Машпроект»), редуктор РО55Р («Зоря — Машпроект») и систему управления (российский концерн «Аврора»).

Defense Express также отмечает, что в 2013 году Россия получила от Украины все комплектующие только для строительства первых двух кораблей проекта 22350. Оборудование для третьего фрегата также было изготовлено, но после ограничения военно-технического сотрудничества между странами из-за присоединения Крыма к России в 2014 году поставки отменили. По этой причине в России начали создание аналогов украинских М90ФР (в рыбинском «Сатурне») и РО55Р (на заводе «Звезда»).

Агентство напоминает, что газотурбинный двигатель был разработан «Сатурном» еще в 2008 году совместно с «Зоря — Машпроект». «Фактически российская сторона владела как минимум полным комплектом технической документации на украинскую газовую турбину, которая серийно производилась в Николаеве», — пишет Defense Express.

К указанному времени на российском предприятии уже «была подготовлена ​​соответствующая база для производства, обслуживания и обеспечения эксплуатации корабельных газотурбинных двигателей». «И даже при таких, можно сказать, "тепличных" условиях в Рыбинске еще несколько лет потратили на организацию банального копирования украинского ГТД, и это преподносится как большое достижение», — пишет агентство.

Defense Express напоминает, что М90 создали в Николаеве еще в 1985 году, а испытание такого ГТД завершились в 1989 году, «то есть более 30 лет назад». Агентство обращает внимание на то, что «российские аналоги-копии М90ФР» пока нельзя считать полноценными серийными изделиями ввиду небольшого числа изготовленных образцов, а отсутствие соответствующих испытаний в корабельных условиях не позволяют сделать выводы об их превосходстве над украинским оригиналом.

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия полностью получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов и частично — для третьего.

В настоящее время ВМФ России располагает одним («Адмирал Горшков») фрегатом проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!