Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию

Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает The Sun.
В приложении под названием Sodar пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию. Если кто-либо нарушит границы персонального круга человека, то программа предупредит об этом.
Разработчики отмечают, что визуализация данных мер в значительной степени облегчит их соблюдение.
Ранее Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что созданная ими технология работает на основе Bluetooth.