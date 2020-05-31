В Крыму оценили сравнение жителей Донбасса с животными от украинского журналиста

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец оценил заявиление украинского журналиста Остапа Дроздова, который сравнил жителей Донбасса с животными. Его слова передает РИА Новости.

Чегринец сравнил Дроздова с героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариковым и выразил мнение, что его интеллект находится «на уровне мартышки». По его словам, журналист пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса, а также транслирует мысли определенной части украинских элит.

«Это все было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве», — заключил он.

Ранее журналистка украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила о намерении подать в суд на Остапа Дроздова за его слова о жителях Донбасса. В октябре прошлого года в эфире «Пятого канала» тот заявил, что раньше защищал их, однако позже передумал. «Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело», — заявил тогда журналист.

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