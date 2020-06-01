AliExpress станет быстрее

Компания AliExpress резко увеличит скорость доставки отправлений за счет открытия дополнительных регулярных грузовых рейсов из китайского аэропорта Чанши в Москву. Рейсы запускаются совместно с международным логистическим оператором «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group), Почтой Китая и Почтой России, говорится в заявлении AliExpress, которое поступило в «Ленту.ру».

Увеличение количества регулярных рейсов потребовалось в связи с тем, в январе-марте грузооборот в аэропорту Чанши вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из заявления AliExpress. Также компании для перевозки заказов расширяют программу чартерных рейсов и взаимодействие с пассажирскими авиакомпаниями, которые совершают полеты из Чанши.

Как пояснили в AliExpress, доставка товаров из нового аэропорта позволит сократить время ожидания посылки для всех покупателей. Для пользователей AliExpress Plus время доставки до двери сокращается до 15 дней с момента оформления. Благодаря новым рейсам срок можно сократить еще на пять дней.

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