Россияне стали реже ходить в магазины за продуктами

Число россиян, которые ходят в магазины за продуктами ежедневно, уменьшилось почти в три раза. Об этом говорят результаты исследования платежной системы «Мир», передает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, половина опрошенных (51 процент) закупается необходимыми продуктами на три дня, а еще четверть (26 процентов) — сразу на неделю. При этом большинство опрошенных — 65 процентов — до сих пор покупают продукты в ближайшем супермаркете. Еще 18 процентов периодически заменяют поход в магазин доставкой, а полностью совершают покупки товаров на онлайн-сервисах лишь два процента респондентов.

Реже всего в супермаркеты ходят россияне от 18 до 24 лет — меньше половины опрошенных. При этом 61 процент пенсионеров продолжают посещать магазины. А доставка пользуется наибольшей популярностью у респондентов в возрасте 25-34 лет.

В анкетном опросе приняли участие 1200 человек.

В апреле Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии. В частности, россиянам рекомендовали не покупать продукты впрок, так как они могут испортиться. Также стоит покупать сначала продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся брать в последнюю очередь.

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