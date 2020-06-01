Россияне потанцевали без масок в баре и заинтересовали полицию

Видео: livekuban.ru

Жители Краснодара устроили вечеринку в баре в центре города и заинтересовали полицию. Проводится проверка видео танцев без масок и без соблюдения дистанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы городского управления МВД Артема Коноваленко. Ролик публикует «Живая Кубань».

На опубликованных кадрах десятки людей танцуют под громкую музыку, не соблюдая правил профилактики коронавируса. По словам Коноваленко, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Глава города Евгений Первышов на заседании оперштаба также обратил внимание на произошедшее. «Какой-то фальстарт ребята допустили, устроили вечеринку, сами себя еще пропиарили, необходимо подключить все службы, разобраться, вопиющий случай. (…) Необходимо принять достаточно жесткие меры в этой части», — сказал он.

Ранее аналогичный случай произошел в Новосибирске, где местные жители также устроили массовую танцевальную вечеринку в центре города. Власти Новосибирска отреагировали на случившееся жалобой в полицию. Пресс-секретарь мэрии Глеб Черепанов сообщил, что в правоохранительные органы написано обращение с просьбой провести проверку и установить организатора мероприятия.

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