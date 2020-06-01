В России запустили акцию «Дети говорят!»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским объединением пассажиров запустил всероссийскую акцию «Дети говорят!» к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

Так, в общественном транспорте от Калининграда до Камчатки через громкоговорители звучат детские рассуждения о том, что такое семья, дружба, добро, почему дети любят маму и папу. В течение 1 июня высказывания детей можно услышать в метрополитенах, аэропортах и наземном общественном транспорте в 16 российских регионах. В столице детские рассуждения транслируются в метро и на Московских центральных диаметрах.

«Дружба – это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Врачи и волонтеры — наши герои», «Социальные работники помогают моей бабушке», «Семья — это когда все вместе и рядом», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая», — говорят дети всем взрослым.

По словам руководителя развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елены Мильто, подобные мероприятия помогают быть добрее. «Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся», — считает она.

Председатель Общероссийского движения пассажиров Илья Зотов отметил, что в такое непростое время важно подарить людям добрые эмоции и еще раз напомнить о необходимости защищать детей и делать все возможное для их развития.

В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: победители и финалисты шоу «Голос. Дети», подопечные московского благотворительного фонда, дети из обычных российских семей, а также дети известных российских артистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!