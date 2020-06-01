Выросшие в приемных семьях российские дети обратились к родителям

Видео: Народный фронт / YouTube

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с благотворительными фондами «Солнечный город» и «Арифметика добра», а также проектами «Ванечка.рф» и «Усыновите.ру» объединили детей и взрослых из различных городов, чтобы записать видеообращение к приемным родителям. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

В акции приняла участие российская певица, скрипачка, гитаристка и автор песен Светлана Сурганова, передавшая «видеоспасибо» своим приемным родителям. Дети по всей стране продолжают выкладывать видеообращения своим родителям в социальных сетях с хештегом #спасибородные, говорится в публикации.

«Очень здорово, что у нас была возможность в этом видеоролике показать, насколько дети благодарны своим родителям, которые нашли их и стали близкими взрослыми, сопровождая не только во время нахождения в семье, но и после, становясь им опорой», — рассказала эксперт ОНФ и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

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