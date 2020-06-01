Российские фитнес-клубы массово захотели открыться

Фитнес-клубы России захотели открыться и запустили флешмоб с просьбой разрешить им возобновить работу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) призывают представителей спортивных клубов массово записывать видео с аргументацией необходимости открытия студий.

«Фитнес — не развлечение. Мы нужны людям для поддержания здоровья и улучшения качества жизни. Фитнес — это безопасно, мы готовы работать!» — отметила глава АОФИ Ольга Киселева в беседе с радиостанцией.

Опубликованные в социальных сетях ролики подписывают хештегами #спасифитнес, #фитнесэтомы, #фитнеспротиввируса, #фитнесготовработать.

26 мая Роспотребнадзор раскрыл новые требования к фитнес-клубам в России при пандемии коронавируса. Так, бассейнам и фитнес-клубам необходимо будет работать в режиме предварительной записи и обеспечивать дистанцию между посетителями. Помимо этого, у сотрудников будет контролироваться наличие индивидуальных средств защиты.

10 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса. В частности, приостановилась работа кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов.

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