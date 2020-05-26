Раскрыты новые требования к фитнес-клубам в России при пандемии коронавируса

Роспотребнадзор раскрыл новые требования и рекомендации к фитнес-клубам в России при пандемии на фоне вспышки коронавируса. Подробная информация появилась на сайте ведомства во вторник, 26 мая.

Так, согласно опубликованному документу, бассейнам и фитнес-клубам необходимо будет работать в режиме предварительной записи и обеспечивать дистанцию между посетителями. Также будет контролироваться наличие у сотрудников индивидуальных средств защиты.

Помимо этого перед началом рабочей смены каждому сотруднику должны измерить температуру. В течение дня их будут осматривать на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

В документе также упомянут запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение подачи кофе и чая в фитнес-барах для посетителей.

10 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса. В частности, приостановилась работа кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов. Вне запрета оказались органы госвласти, медицинские учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, продовольственные магазины.

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