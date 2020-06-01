Москвичам напомнили о мерах безопасности во время прогулок

Правительство Москвы напомнило горожанам о мерах безопасности, которых надо придерживаться во время прогулок и занятий спортом в парках. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Мосгорпарк на сайте mos.ru.

По данным ведомства, важно не допустить большого скопления людей, чтобы не спровоцировать повторные вспышки коронавирусной инфекции. Также москвичи обязаны надевать защитные маски или респираторы.

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Кроме того, всем посетителям парков рекомендовали соблюдать меры социальной дистанции. На асфальтовое покрытие нанесена разметка, указывающая безопасное расстояние.

В ведомстве уделили особое внимание атрибутам парковой инфраструктуры: лавкам, беседкам, спортивным площадкам. Мосгорпарк уточнил, что ими пока нельзя пользоваться, так как через прикосновение может распространяться инфекция.

В Москве сохраняется запрет на культурно-массовые мероприятия. Горожанам настоятельно посоветовали воздержаться от пикников с шашлыками — это запрещено.

При этом стоит помнить о графике, по которому разрешены определенные дни занятий спортом или прогулки на свежем воздухе. Отмечается, что спланировать прогулку в парке можно в приложениях «Моя Москва» и «Яндекс.Карты».

По заявлению Мосгорпарка, в ведомстве понимают, насколько горожанам хочется выйти на улицу. «Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику. Кроме того, время прогулок ограничено — с 09:00 до 21:00, однако с 05:00 до 09:00 можно выходить на улицу без ограничений для занятий спортом. Расписание для москвичей составляется по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.

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