В Тульской области снимут часть ограничений из-за коронавируса

В Тульской области с 1 июня снимут часть ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавируса. В частности, будут открыты веранды и летние кафе, а также магазины общей площадью не более 400 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу, 29 июня.

Жители региона снова смогут гулять в общественных местах, тренироваться на улицах и посещать занятия в автошколах. Также в Тульской области можно будет в очной форме проводить демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях среднего профессионального образования.

Кроме того, губернатор Алексей Дюмин отменил требования об обязательном оформлении цифрового пропуска при пересечении границы региона и обязательной самоизоляции на две недели для всех прибывших на территорию Тульской области. С 1 июня разрешается проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.

Вместе с тем необходимость ношения медицинских масок будет сохраняться для всех находящихся на территории региона. Отмечается, что на улице маски носить не требуется.

Ранее вице-премьер и заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регионы должны отменять ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, без возможности их возврата. В этой связи решения о смягчении должны приниматься исходя из того, действительно ли ситуация с COVID-19 в регионе стабильна.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал второй этап смягчения ограничений с 1 июня. В частности, с понедельника начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, а местные жители смогут совершать прогулки по графику. При этом в столице ужесточается масочный режим, а режим самоизоляции продлевается до 14 июня. В Подмосковье также планируется ослабить меры, введенные из распространения коронавируса. В частности, с 1 июня для посещения будут открыты парки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!