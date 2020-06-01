Компания NtechLab рассказала о технологии распознавания лиц в ритейле

Компания NtechLab, специализирующаяся в области биометрических технологий, провела вебинар о применении технологий компьютерного зрения в ритейле и вызвала бурный интерес у представителей ритейл-индустрии России. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», участие в онлайн-мероприятии приняли более 100 представителей крупнейших торговых сетей.

Представитель NtechLab, специалист по развитию бизнеса Евгений Егоров рассказал аудитории об основных сценариях применения распознавания лиц в ритейле, таких как защита от мелких краж, сбор аналитики по посетителям магазинов, сегментированной по полу, возрасту, времени и продолжительности визита, учет рабочего времени сотрудников, а также сбор статистики по эмоциям посетителей, идентифицирующим удовлетворенность от посещения торговой точки.

Значительная часть вебинара была посвящена использованию технологий распознавания лиц во время пандемии. Представитель NtechLab рассказал об изменении портрета магазинного вора в связи с режимом карантина (информация о поле и возрасте шоплифтеров была получена с помощью алгоритма распознавания лиц NtechLab) и на нескольких реальных примерах продемонстрировал, что ношение медицинской маски не препятствует распознаванию лица человека.

«Благодаря защите от шоплифтеров с помощью технологий NtechLab компании из сферы ритейла избавляются до 75 процентов потерь от краж, в среднем окупая внедрение решения за 2-4 месяца. В 2019 году благодаря распознаванию лиц ритейлерам удалось сохранить более 150 миллионов рублей», — рассказал Егоров.

Презентация NtechLab вызвала живой отклик у представителей ритейл-индустрии, направивших ведущему десятки вопросов. Участников вебинара заинтересовала возможность создания единой базы воров в случае широкой территориальной распределенной магазинов сети, автоматизация программы лояльности, а также оценка степени удовлетворенности клиента с помощью данных системы распознавания лиц.

