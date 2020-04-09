«Ростех» предложил регионам систему распознавания лиц для борьбы с коронавирусом

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к главам российских регионов с предложением установить систему распознавания лиц компании NTechLab («Ростех» владеет 12,5 процента компании) для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо главы корпорации Сергея Чемезова.

«На базе технологического стека компании, доказавшего свою эффективность при работе в Москве, возможно в оперативные сроки обеспечить полномасштабную систему по борьбе с распространением вируса», — говорится в письме.

По словам Чемезова, система позволит регионам выявить потенциальных переносчиков инфекции и людей, контактировавших с ними, проверить наличие масок у людей в карантинных районах, посчитать количество не соблюдающих карантин граждан, а также определить жителей в возрасте старше 65 лет.

Глава «Ростеха» также указал на успешный опыт Китая в использовании аналогичной системы, эффективность которой отметила Всемирная организация здравоохранения. В корпорации уточнили, что письма были отправлены главам регионов, и уже получены несколько ответов о заинтересованности в системе. «Насколько мы знаем, NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 10 регионами из пяти федеральных округов России», — отметил представитель «Ростеха».

Источники издания отмечают, что среди заинтересованных оказался Татарстан, который ранее уже тестировал систему распознавания лиц в Альметьевске. В NTechLab уточнили, что стоимость внедрения системы для каждого региона будет рассчитываться на индивидуальной основе, «так как очень многое зависит от технической базы, с которой работает каждый конкретный город». Представитель пресс-службы министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана подтвердил, что они ведут переговоры с NTechLab.

Ранее совладелец NtechLab Александр Кабаков рассказывал изданию, что компания проводила пилотные проекты «в паре регионов», но из-за эпидемии их власти попросили оперативно развернуть полномасштабную систему. По словам Кабакова, создать в регионе масштабную систему в течение двух-трех месяцев не получится, однако «обеспечить оперативный контроль за общественными зонами (улицы, парки, ключевые транспортные объекты) можно оперативно в течение месяца-двух».