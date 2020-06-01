Папа Римский назначил нового нунция в России

Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция (дипломатический представитель Ватикана) в России. Им стал архиепископ Джованни д'Аньелло, передает РИА Новости.

Известно, что новый посланник в России до этого восемь лет работал в Бразилии, где, помимо христиан, представлены представители других конфессий. Отмечается, что именно этот факт определил решение главы католиков. Д'Аньелло также работал в Демократической Республике Конго, Камбодже и Таиланде.

18 мая сообщалось, что в Ватикане открылся для верующих главный храм римско-католической церкви — собор Святого Петра. Папа Римский вознес молитву в одном из его приделов, у могилы предыдущего понтифика Иоанна Павла II. Храм был закрыт с 10 марта из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. За это время там прошел ряд пасхальных служб, в которых участвовали всего несколько человек, включая понтифика.

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