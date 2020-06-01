Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи выявили под Новой Зеландией следы гигантского пузыря магмы, называемого суперплюмом, который в прошлом привел к крупнейшей вулканической активности на Земле. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Поток расплавленных пород оторвался от внешней границы ядра на глубине три тысячи километров около 120 миллионов лет назад и быстро поднялся к поверхности в виде суперплюма. Это стало причиной возникновения зоны с большим количеством вулканов, подобной тем, что наблюдаются также на Гавайях и в Исландии. Впоследствии движение тектонических плит разрушило вулканическое плато, и один из фрагментов ушел на юг и сейчас лежит в основе острова Северный в составе Новой Зеландии.

Следы мантийного плюма были обнаружены при анализе скорости прохождения сейсмических волн, вызванных землетрясениями или искусственными взрывами. Оказалось, что волны, проходя через плато Хикуранги (к востоку от Новой Зеландии), заметно ускоряются, достигая девяти километров в секунду. Эти изменения в скорости одинаково высоки для всех волн, распространяющихся в горизонтальном направлении, но заметно ниже для вертикальных.

Это разница оказалась аналогичной для пород плато Манихики к северу от острова Самоа и плато Онтонг-Ява к северу от Соломоновых островов. Все они оказались фрагментами одной и той же вулканической зоны размером более двух тысяч километров в поперечнике.

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