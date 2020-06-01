Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО

В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, жалобы поступили на вора-рецидивиста Ахабега Шамилова, являющего «положенцем» (представитель криминальных авторитетов) в СИЗО. Его сообщники из числа сотрудников СИЗО — капитан по имени Гриша и майор Рома изучали финансовые возможности арестантов по материалам личного дела и соцсетям и подсаживали в камеру к Шамилову, который занимался вымогательством.

Одним из потерпевших, который написал заявление о преступлении, признан водолаз-спасатель Андрей Беленин. Он попал в СИЗО 31 января 2019 года по обвинению в контрабанде наркотиков. По его словам, 27 дней из 37 проведенных в одной камере с Шамиловым к Беленину применялись различные методы принуждения и пыток, чтобы заставить заплатить 500 тысяч рублей. Его жестоко били и засовывали ватные палочки глубоко в уши, чтобы травмировать барабанные перепонки. Вторым потерпевшим стал арестант по фамилии Кучеров, который также после пыток и избиений заплатил полмиллиона рублей вымогателям.

Они называют имена других заключенных, которые заплатили вымогателям из организованной группы от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Также «положенцу» Шамилова помогает «смотрящий» по кличке Алик. Сотрудники СИЗО, замешанные в преступной схеме по выбиванию денег из арестантов и подсаживающих их в «нужную» камеру, не проходят по уголовному делу даже свидетелями.

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