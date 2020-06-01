В Белоруссии заявили об обострении предвыборной обстановки

В Белоруссии накалилась предвыборная обстановка. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает «Интерфакс».

По его словам, председателям избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент, стали поступать угрозы. При этом комиссии для президентских выборов еще не сформированы. Казакевич назвал эти события спланированными акциями.

«Хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы», — добавил Казакевич.

19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы президента, назначенные на 9 августа, пройдут честно и порядочно. По состоянию на 1 июня 14 претендентов собирают подписи для выдвижения в кандидаты в президенты страны.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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