Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Официальной датой и выходным днем президент Владимир Путин объявил 1 июля, однако по предложению Центризбиркома голосование на фоне пандемии начнется раньше.

По словам Крашенинников, к подсчету голосов приступят уже первого числа следующего месяца.

В рамках профилактических мер на участках для голосования избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру. У членов избирательных комиссий возьмут анализ на коронавирус.

Изначально всенародное голосование планировалось 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса было перенесено. Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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