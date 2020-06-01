В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 1 июня, курс рубля взлетел на фоне роста нефтяных котировок, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:08 доллар опустился до 69,8 рубля, а евро — до 77,77 рубля. Это минимальные значения с начала марта, когда российская валюта резко обесценилась после развала сделки ОПЕК+.

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Основные российские индексы также растут в начале дня. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,27 процента, а индекс РТС — 2,43 процента.

Рост российской валюты был ожидаем после того, как в пятницу вечером, уже после закрытия торгов Мосбиржи, стоимость нефти возросла до многомесячных максимумов. В понедельник уровень цен сохранился с небольшой коррекцией. Сорт Brent торгуется по 37,84 доллара за баррель, а WTI — 35,48 доллара.

Оптимизм может быть связан с сообщениями о согласии России провести встречу в формате ОПЕК+ на неделю раньше, 4 июня. Официально информация не подтверждена, но если такое решение примут, оно может означать достигнутую договоренность по ужесточению параметров ограничения добычи нефти.

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