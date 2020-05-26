С начала торгов на Московской бирже курс рубля резко вырос. По состоянию на 10:25 американский доллар приблизился к 71 рублю, опустившись до 71,06 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился до 77,71 рубля. Это минимальные значения с 21 мая. До этого российская валюта торговалась на таких уровнях только в начале марта.

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Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, также растут — на 0,83 и 1,56 процента соответственно.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок. С начала дня сорт Brent прибавил 2,3 процента, достигнув 36,3 доллара за баррель, а цена на марку WTI выросла до 34,41 доллара.

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