Стало известно о согласии России на новую сделку по нефти

Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го. Об этом сообщили сразу три источника в организации, передает Reuters.

Предложение о переносе переговоров поступило от Алжира. Предполагалось, что на ней стороны обсудят новые условия сделки, ужесточающие ограничения во второй половине года.

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В России идея обсуждалась на совещании у министра энергетики с участием глав нефтяных компаний. По его итогам СМИ стало известно, что мнения разделились поровну, а окончательное решение не принято. Поддержка переноса даты заседания может означать, что Москва определилась с позицией по этому поводу и готова к пересмотру.

В настоящее время и до июля условия сделки предусматривают сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а затем, до 2021 года, оно должно было составить 7,7 миллиона. Однако Саудовская Аравия, недовольная скоростью восстановления цен, предложила обсудить продление ограничений на 9,7 миллиона баррелей до осени.

Именно этот вариант обсуждался у Новака. Однако спустя сутки источники ряда СМИ сообщили, что в ОПЕК говорят уже о продлении действующих условий сразу до конца года. Источники РИА Новости и «Интерфакса», подтвердившие возможность переноса встречи ОПЕК+ на 4 июня, не уточнили, какой из двух вариантов готовы поддержать в Москве.

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Ранее Bloomberg утверждал, что Россия отказалась пойти на ужесточение условий сделки. Косвенно информацию подтверждал разговор президента страны Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, что позволило экспертам говорить об опасности мартовского сценария. Тогда подобные противоречия привели к разрушению сделки и началу ценовой войны.

Участники рынка ожидают позитивного решения в ходе переговоров. На этом фоне цены на нефть в пятницу, 29 мая, взлетели до максимумов за почти три месяца.

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