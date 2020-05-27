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Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

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Фото: Essam Al Sudani / Reuters

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.

Москва собирается нарастить добычу в строгом соответствии с подписанным соглашением. Об этом рассказали трое российских чиновников и два источника в отрасли.

Однако Эр-Рияд и его партнеры по ОПЕК недовольны нынешним уровнем цен и считает ситуацию поводом продлить действующие ограничения еще на два месяца.

Согласно условиям договора, в мае и июне добыча сокращается на 9,7 миллиона баррелей в сутки. А с 1 июля и в течение следующих шести месяцев сокращение составляет уже 7,7 миллиона.

Во вторник, 26 мая, министр энергетики России Александр Новак провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями. Как сообщает Reuters, обсуждался именно этот вопрос, причем примерно половина из участников встречи поддержали предложение ОПЕК о продлении нынешних сокращений.

Источники агентства отмечают, что сторонники повышения добычи предлагают подождать и последить за развитием событий. В первую очередь это касается возобновления работы авиакомпаний, которые могут поднять спрос на топливо.

Ситуация напоминает ту, что складывалась в начале марта. Саудовская Аравия требовала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за эпидемии коронавируса и обрушения спроса, однако Россия хотела продлить действующие квоты. В итоге стороны так и не пришли к консенсусу, и сделка была разорвана. В апреле Эр-Рияд резко нарастил добычу и предложил клиентам рекордные скидки, чтобы выдавить конкурентов, в первую очередь Россию, с рынка.

Такое противостояние обернулось для отрасли беспрецедентными проблемами, масштаб которых заставил участников рынка сесть за стол переговоров и оперативно утвердить новое соглашение. Сделка вступила в силу с 1 мая, но цены на нефть по-прежнему находятся на слишком низких уровнях, а предложение все еще превышает спрос.

Серьезность намерений Саудовской Аравии подтверждает ее добровольное снижение добычи еще на один миллион баррелей с начала июня. Королевство пошло на такие меры из-за стремительного роста дефицита бюджета, который решено компенсировать трехкратным повышением налогов и отказом от выплат прожиточного минимума.

Ранее эксперты предсказали, что при повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель Россияи Саудовская Аравия могут возобновить войну за рынки.

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