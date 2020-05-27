Россия обвалила цены на нефть

Цены на нефть обвалились в среду, 27 мая, на фоне новостей о намерении России увеличить добычу нефти в июле. Об этом пишет Bloomberg.

Накануне торги эталонной смесью Brent закрылись на цене выше 36 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Однако в среду стоимость сырья начала снижаться. К 10:00 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть Brent опустились на 2 процента от уровня закрытия, до 35,44 доллара за баррель. Контракты на американскую WTI, так же с поставкой в июле, к 9:44 подешевели на 1,8 процента, до 33,7 доллара. Накануне WTI закрылась выше 34 долларов впервые за 11 недель, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Россия — не единственный фактор, негативно повлиявший на цены на нефть в среду. Сырье дешевеет также на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая. Вашингтон пригрозил Пекину жесткими мерами в связи с событиями в Гонконге.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что Россия собирается с июля начать наращивать добычу сырья в соответствии с апрельской сделкой ОПЕК+. В ее рамках страны согласовали рекордные сокращения на 9,7 миллиона баррелей в день в течение двух месяцев. Это же соглашение предполагает, что с середины лета общая квота уменьшится до 8 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ и нефтяных держав, не входящих в картель, должна состояться в течение двух недель. В настоящее время ее члены обсуждают, смягчать или ужесточить ограничения.

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