Нефти пообещали рост к концу года

Ценам на нефть пообещали рост к концу текущего года. По прогнозам главного экономиста Citi в России, Украине и Казахстане Ивана Чакарова, стоимость барреля эталонной Brent может подняться до 56 долларов за баррель. Его слова приводит РИА Новости.

По его оценкам, средняя цена за баррель установится в районе 36 долларов. По прогнозам Чакарова, ко второму кварталу этого года все емкости для хранения сырья уже будут использованы, но запасы при этом могут расходоваться довольно быстро во втором полугодии. Аналитики также считает, что в конце года страны ОПЕК+ могут пересмотреть нормы по ограничению добычи в сторону снижения.

С начала торгов во вторник, 26 мая, цены на Brent взлетели более чем на 2 процента. Июльский фьючерс на сорт Brent на максимуме стоил 36,37 доллара за баррель, техасская WTI торговалась на уровне 34,53 доллара.

Резкое обрушение мировых цен на нефть произошло в марте на фоне замедления деловой активности в мире из-за пандемии коронавируса. Не менее серьезным ударом для сырьевой отрасли стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и последовавшая за этим ценовая война. Это привело к тому, что в апреле стоимость нефти уходила в минус.

С мая вступило в силу новое соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Так страны хотят стабилизировать ситуацию на рынке углеводородов. Россия по этому договору приняла на себя максимальные обязательства и вернет добычу на уровень 17-летней давности. В целом в Кремле новую сделку ОПЕК+ считают полезной и отмечают, что ее эффективность проявится в перспективе. В то же время власти страны приготовились к периоду дешевой нефти, но верят, что со временем спрос на сырье вернется к росту.

Согласно подсчетам аналитиков Argus Media, потери российского бюджета от дешевой нефти в этом году могут превысить 50 миллиардов долларов. Основная часть потерь придется на сокращение поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и выплат экспортной пошлины, отмечают аналитики.

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