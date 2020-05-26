Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+

Новая сделка ОПЕК+ позволяет избежать обвала на мировых энергетических ранках. Такую пользу от соглашения назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

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По его словам, во многом именно благодаря достигнутым договоренностям удалось избежать «совсем негативного» развития ситуации на рынках. «Эффективность этой сделки проявляется в перспективе», — добавил Песков.

Сделка, о которой говорят в Кремле, заключена в середине апреля, в силу соглашение вступило с мая. Страны ОПЕК+ договорились снижать добычу нефти, за счет этого планируют стабилизировать цены на топливо на фоне пандемии коронавируса. Россия по этому договору взяла на себя максимальные обязательства: уровень добычи вернется к показателям 17-летней давности. Власти приготовились к периоду дешевой нефти, но верят, что со временем спрос на сырье вернется к росту.

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