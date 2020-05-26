Российские нефтяники стали главными поставщиками в Китай себе в убыток

По итогам апреля российские нефтяники отправляли в Китай в среднем 1,75 миллиона баррелей в сутки. Это позволило им стать главными поставщиками, опередив Саудовскую Аравию, у которой только 1,26 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает Reuters.

По сравнению с апрелем прошлого года рост поставок для России составил 17,4 процента, в месячном выражении — 5 процентов. В свою очередь Саудовская Аравия сократила поставки на 17,6 процента в годовом выражении и на 25,8 процента по сравнению с мартом.

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При этом в апреле, как подсчитали аналитики ценового агентства Argus, российские компании экспортировали нефть себе в убыток. Если вычесть из выручки налоги и транспортные издержки, то с каждого барреля потери достигали трех долларов, а если учитывать и операционные расходы, то цифра возрастает до восьми долларов.

Как отмечается в докладе, к такой ситуации привела высокая ставка НДПИ, рассчитанная по мартовским ценам на нефть, а также повышение транспортных расходов, передает ТАСС.

Последний фактор связан с резким увеличением стоимости фрахта танкеров. На фоне превышения предложения над спросом их стали использовать для хранения сырья, что привело к дефициту не только супертанкеров, но и судов меньшего размера.

Трейдеры накопили такое количество запасов нефти, что, как отмечает Bloomberg, в состоянии самостоятельно манипулировать ценами, резко повышая предложение на рынке.

В ближайшие годы, полагают аналитики рейтингового агентства НКР, в лучшем случае стоимость нефти вырастет до 50-55 долларов за баррель, однако наиболее вероятен сценарий, в котором они останутся в диапазоне 30-40 долларов.

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