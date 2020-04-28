Производители нефти пошли на экстренные меры

Избыток на рынке привел к тому, что производители нефти и нефтепродуктов пошли на экстренные меры и начали искать непривычные места хранения топлива. Если раньше у таких компаний спросом пользовались очень большие нефтяные танкеры (very large crude carriers, VLCC), то теперь они вынуждены переключиться на судна поменьше. Об этом пишет Financial Times.

Пик спроса на VLCC, которые вмещают до двух миллионов баррелей, прошел — сейчас найти свободный практически невозможно, поэтому цены на фрахт начали падать. Сейчас стоимость найма VLCC опустилась до 167 тысяч долларов за день.

Спрос и цена на танкеры ниже объемом, наоборот, пошли вверх Речь идет о танкерах типа Long Range 2, вместимостью до 800 тысяч, и Long Range 1, объемом от 345 тысяч до 615 тысяч баррелей. Цена фрахта первых выросла до рекордных 173 тысяч долларов за день, вторых — удвоилась и достигла 112 тысяч долларов за день.

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Мировое потребление нефти и нефтепродуктов обычно находится на отметке в 100 миллионов баррелей в день, производится примерно столько же. Однако из-за коронавируса, когда большая часть промышленных предприятий приостановлена, спрос упал на 30 миллионов баррелей в сутки, что привело к переизбытку предложения.

По этой причине почти все хранилища на суше уже заполнены или сданы в аренду, многие переработчики вынуждены обращаться к плавучим хранилищам. По словам трейдеров, есть и другие факторы, которые влияют на увеличение стоимости фрахта. Из-за коронавируса затруднена выгрузка во многих портах, особенно в США, это приводит к тому, что суда перенаправляются в те страны, где разгрузка может произойти без значительных задержек.

«Текущие рекордные ставки на фрахт явно будут такими недолго, но пока есть дефицит танкеров, цены, вероятно, будут высокими в ближайшие месяцы», — сказал аналитик Clarksons Фроде Меркедал.

Танкеры уже образовывают пробки на воде по всему миру. В узком Сингапурском проливе, который вместе с Малаккским соединяет Индийский и Тихий океаны, образовалась гигантская пробка из 60 танкеров, а в районе Калифорнии 30 танкеров стоят на якоре, из-за падения спроса на сырье судам некуда идти.

Эксперты оценивают превышение предложения над добычей на уровне 25 миллионов баррелей. Сделка ОПЕК+ должна сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая, однако этого, скорее всего, будет недостаточно.

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