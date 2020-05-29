Цены на нефть взлетели

Цена на нефть Brent взлетела в пятницу, 29 мая, пробив отметку в 38 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в августе на нефть эталонной смеси к 21:28 по московскому времени взлетела до 38,17 доллара за баррель, прибавив 6 процентов. Это является максимумом с 6 марта 2020 года.

Цены на американскую нефть WTI выросли на 4,4 процента, достигнув уровня в 35,54 доллара за баррель.

С начала четверга, 28 мая, мировые цены на нефть опускались в пределах 2-3,5 процента после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США. Сорт Brent на минимуме падал до 33,64 доллара за баррель, после чего, по состоянию на 9:30, скорректировался до 34,21 доллара. Сорт WTI достигал 31,18 доллара, после чего вырос до 31,95 доллара.

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