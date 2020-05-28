США опустили цены на нефть

С начала четверга, 28 мая, мировые цены на нефть опускались в пределах 2-3,5 процента после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Сорт Brent на минимуме падал до 33,64 доллара за баррель, после чего, по состоянию на 9:30, скорректировался до 34,21 доллара. Сорт WTI достигал 31,18 доллара, после чего вырос до 31,95 доллара.

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Официальные данные по коммерческим запасам от министерства энергетики США станут доступны вечером. API оценивает увеличение объемов в 8,7 миллиона баррелей.

Также на негативную реакцию рынка мог повлиять телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. В Кремле подтвердили, что общение было связано с ситуацией на рынке энергоносителей.

Разговор произошел на фоне информации от ряда источников, что страны расходятся в параметрах исполнения сделки ОПЕК+ с июля. Саудовская Аравия и ряд ее партнеров хотят продлить сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, хотя по договору через месяц оно должно снизиться до 7,7 миллиона баррелей. Россия пока не приняла окончательного решения, однако, по данным Bloomberg, склоняется к тому, чтобы нарастить добычу.

В прошлый раз Путин и ибн Салман говорили в начале марта. Тогда в отношениях ОПЕК и России складывалась похожая ситуация. Королевство хотело большего сокращения, а Москва предлагала придерживаться достигнутых договоренностей. Стороны не смогли договориться, что закончилось разрывом сделки, ценовой войной и радикальным падением цен.

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