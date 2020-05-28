США опустили цены на нефть

С начала четверга, 28 мая, мировые цены на нефть опускались в пределах 2-3,5 процента после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Сорт Brent на минимуме падал до 33,64 доллара за баррель, после чего, по состоянию на 9:30, скорректировался до 34,21 доллара. Сорт WTI достигал 31,18 доллара, после чего вырос до 31,95 доллара.
Официальные данные по коммерческим запасам от министерства энергетики США станут доступны вечером. API оценивает увеличение объемов в 8,7 миллиона баррелей.
Также на негативную реакцию рынка мог повлиять телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. В Кремле подтвердили, что общение было связано с ситуацией на рынке энергоносителей.
Разговор произошел на фоне информации от ряда источников, что страны расходятся в параметрах исполнения сделки ОПЕК+ с июля. Саудовская Аравия и ряд ее партнеров хотят продлить сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, хотя по договору через месяц оно должно снизиться до 7,7 миллиона баррелей. Россия пока не приняла окончательного решения, однако, по данным Bloomberg, склоняется к тому, чтобы нарастить добычу.
В прошлый раз Путин и ибн Салман говорили в начале марта. Тогда в отношениях ОПЕК и России складывалась похожая ситуация. Королевство хотело большего сокращения, а Москва предлагала придерживаться достигнутых договоренностей. Стороны не смогли договориться, что закончилось разрывом сделки, ценовой войной и радикальным падением цен.