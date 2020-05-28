Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть

Саудиты провернули совершенно блистательную операцию по обвалу мирового нефтяного рынка под прикрытием истерики в отношении России. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» глава Института проблем глобализации Михаил Делягин. Когда говорят, что Россия и Саудовская Аравия сократили добычу поровну, то, по мнению эксперта, следует понимать две фундаментальные вещи. «Во-первых, саудиты хорошо подготовились к своему ультиматуму России и нарастили дикое количество резервов. И когда распалась первая сделка, они увеличивали экспорт не за счет добычи, как они всем говорили, а из накопленных резервов, что свидетельствовало о том, что Эр-Рияд сознательно шел на срыв сделки», — говорит Михаил Делягин. — Почему Трамп заставил саудитов сократить добычу еще на один миллион баррелей сверх всех квот? Потому что они в реальности добычу сократили крайне незначительно. Они сократили ее фиктивно. Они нарисовали на бумаге добычу для того, чтобы замаскировать свои накопленные резервы. Когда они говорили о сокращении объемов добычи, то в реальности сокращение добычи было незначительным».

Второй важный момент, по мнению Михаила Делягина, заключается в том, что Россия поддалась на не совсем правильную логику стран ОПЕК в том, что нужно сокращать добычу, а не экспорт. «Эта логика работает в странах ОПЕК потому, что страны ОПЕК не слишком развиты, у них внутреннее потребление нефти мизерное. Но у нас оно составляет 5 миллионов баррелей в день. У саудитов 1,5 миллиона баррелей в день — максимум, а у нас — 5. В результате, скажем, в апреле у нас экспорт был 5,2 миллиона баррелей. А у Саудовской Аравии — 9,4 миллиона, — объясняет эксперт. — То есть, когда мы сокращаем на одну и ту же величину добычу, для Саудовской Аравии — это 27 процентов экспорта, для нас это — 48 процентов экспорта. То есть для нас это оказалось значительно более болезненным, чем для Саудовской Аравии».

Сейчас рынки начинают восстанавливаться — страны приходят в себя после карантина. А Саудовская Аравия хочет сохранить свое преимущество, убежден Михаил Делягин. Саудиты направили в США великую нефтяную армаду в 50 миллионов баррелей. Тем самым, они, по сути дела, выжигают сланцевую промышленность в США. «Очередные банкротства, потеря рабочих мест, а ведь нефтяники — потенциальные избиратели Трампа. Таким образом, саудиты наносят удар по Трампу, по своему благодетелю, и очень боятся ответного удара или давления с его стороны», — считает эксперт.

Саудовская Аравия продолжает фактически ценовую войну, создает большие скидки потребителям и в Китае, и в Европе, и в Америке. Саудиты направили нефтяную армаду в США, которая сможет привести к настоящему коллапсу — запустится новая цепочка банкротств сланцевых компаний США, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Вновь сократятся рабочие места. И это буквально накануне выборов в Америке. Трамп уже не раз угрожал лишить Саудовскую Аравию военной поддержки. И можно представить себе, как будут реагировать Соединенные Штаты, если Эр-Рияд спровоцирует новый удар по балансу на нефтяном рынке. Ситуация может вновь дестабилизироваться и вернуться к апрельскому сценарию, когда цены упали до рекордно низких значений, если саудиты не решат, что делать со своими огромными объёмами на танкерах», — подчеркивает Сергей Суверов.

«Очевидно, что, как и месяц назад, они пытаются переложить бремя сокращения на Россию. Хотя продление жесткого режима мая-июня еще на два месяца не соответствует рыночным изменениям. Если не брать в расчет действия Саудовской Аравии, которые направлены на дестабилизацию рынка, то в целом спрос немножко восстанавливается, поскольку во многих странах смягчаются карантинные меры, — говорит эксперт. — Следовательно, если бы не действия Саудовской Аравии, можно было бы, как и планировалось, уменьшить квоты. Отказ от этого сценария приведет к тому, что основное бремя обязательств будет нести Россия, а не Саудовская Аравия. Эр-Рияд при этом продолжит вести двойную игру: изображать перед американцами пионера сокращения и реализовывать одновременно свои экспортные преимущества, проводя политику экспансии на ключевых потребительских рынках».

По словам Михаила Делягина, сейчас задача саудитов заключается в том, чтобы, «грубо говоря, с больной головы переложить на здоровую, чтобы предложение нефти не увеличивалось вслед за ростом спроса на мировом рынке, чтобы было некоторое отставание, чтобы они смогли разгрузить свои резервы, которые они накопили».

Де-факто это означает, что, с точки зрения борьбы за рынок, саудиты хотят не только продолжить захват глобального рынка, но и выдавить Россию с него. «Нас это, естественно, не устраивает. Так что их намерение — это стать основными выгодоприобретателями в восстановлении мировых рынков сбыта, — считает глава Института проблем глобализации. — Но и мы должны защищать свои интересы, защищать свою долю на рынках. Практика показала, что с саудитами, в общем-то, договариваться с первого раза не получается. По крайней мере, с ними нужно разговаривать, вести предварительные переговоры заранее. Правда, судя по имеющемуся у них опыту предъявления ультиматумов, они мало договороспособны».