Кадыров потребовал остановить беспредел в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в городах США в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с ужасом наблюдает за тем, как права американских граждан «злостно» нарушаются представителями власти. «Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями <...> Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.

Политик потребовал прекратить противоправные действия в отношении граждан США и призвать к ответу всех виновных. Он обратился к международным организациям с просьбой принять действенные меры в отношении американских властей США.

С 26 мая в Миннеаполисе проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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